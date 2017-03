Türkische Minister zerren Niederlande vor Gericht

Konkret soll es sich um Klagen von Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya handeln. Die Beschwerden betreffen die Lande- bzw. Auftrittsverbote für beide AKP- Politiker in Rotterdam, die am Wochenende nicht nur zu schweren diplomatischen Verstimmungen, sondern auch zu gewaltsamen Protesten in Rotterdam und auch in Istanbul bzw. Ankara geführt hatten.

Türkei fordert Entschuldigung für Repressalien gegen Minister

Das Außenministerium in Den Haag verschärfte am Montag die offiziellen Warnhinweise für Türkei- Reisende. In der Türkei lebende Niederländer werden zur "Vorsicht" aufgerufen. Ankara wiederum bestellte wiederum den niederländischen Botschafter den dritten Tag in Folge ein und forderte eine schriftliche Entschuldigung der Niederlande für die Auftrittsverbote türkischer Politiker.

Täglich neue Angriffe des türkischen Präsidenten Erdogan gegen die Niederlande Foto: AFP

Landeverbot für niederländische Diplomaten

Am Montagabend entzog Ankara allen niederländischen Diplomaten die Landeerlaubnis in der Türkei. Der Luftraum für Maschinen mit Diplomaten aus dem Land sei ab sofort gesperrt, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmus. Gespräche auf höherer Ebene würden zudem bis auf weiteres ausgesetzt. Der niederländische Botschafter, der sich zurzeit im Ausland aufhalte, dürfe vorerst nicht in die Türkei zurückkehren. Auch

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte schließt derzeit eine Entschuldigung dezidiert aus. "Es steht außer Frage, dass es eine Entschuldigung gibt: Sie sollten sich dafür entschuldigen, was Sie gestern getan haben", wandte sich Rutte am Sonntag am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Den Haag an die Adresse der beiden türkischen Minister.

Premier Mark Rutte sieht keinen Grund, sich bei der Türkei zu entschuldigen. Foto: AFP

Rutte: "Erdogans Wortwahl ist unakzeptabel"

Zugleich wies Rutte die Vorwürfe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurück, der die Niederländer als "Nachfahren der Nazis" und "Faschisten" bezeichnet hatte. Dazu sagte Rutte: "Dieses Land ist, wie der Bürgermeister von Rotterdam betont hat, im Zweiten Weltkrieg von den Nazis bombardiert worden." Erdogans Wortwahl sei daher "inakzeptabel". An die Niederländer appellierte der Premier, angesichts der aufgeheizten Stimmung "einen kühlen Kopf zu bewahren": "Wir haben eine hervorragende Gesellschaft, in der ein Großteil der Niederländer mit türkischen Wurzeln integriert ist."

Merkel und Kurz solidarisieren sich mit Niederländern

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel signalisierte am Montag ebenso wie Österreichs Außenminister Sebastian Kurz Solidarität mit Rutte. In einem Telefonat mit dem niederländischen Außenminister Bert Koenders betonte Kurz seine Haltung zu türkischen Wahlkampfveranstaltungen in Österreich. "Die Polarisierung darf nicht nach Österreich getragen werden", erklärte er gegenüber Koenders, wie ein Sprecher des Außenministeriums berichtete.

Außenminister Kurz solidarisiert sich im Streit mit der Türkei mit den Niederländern. Foto: AP

Bundeskanzler Christian Kern hatte sich vor Kurzem für ein EU- weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker ausgesprochen. "Eine gemeinsame Vorgehensweise der EU, um solche Wahlkampfauftritte zu verhindern, wäre sinnvoll", sagte Kern der deutschen Wochenzeitung "Welt am Sonntag".