Türkei: Kurdische Spitzenpolitiker verhaftet

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan erhöht den Druck auf Oppositionspolitiker weiter. Im Zuge mehrerer Razzien in der Nacht auf Freitag wurden die beiden Vorsitzenden der prokurdischen Partei HDP festgenommen. Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag seien im Rahmen einer "anti- terroristischen Operation" abgeführt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. In der Kurdenmetropole Diyarbakir im Südosten der Türkei detonierte am Freitag eine Autobombe vor einem Gebäude der Polizei.