Türkei: Erster Schritt zum Präsidialsystem

Die Verfassungskommission des türkischen Parlaments hat erste Artikel der von Staatschef Recep Tayyip Erdogan forcierten Verfassungsreform für ein Präsidialsystem trotz wütender Proteste aus der Opposition angenommen. Die ersten beiden von insgesamt 21 Artikeln seien in einer Sitzung in der Nacht auf Dienstag abgesegnet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Reform würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen. Die Opposition befürchtet eine "Diktatur" in der Türkei.