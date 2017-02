Türkei: Erdogans Nummer zwei tritt zurück

Die Aussage war nicht nur bei der Opposition, sondern auch im Regierungslager auf Kritik gestoßen. Erdem monierte in seiner Rücktrittserklärung, dass er nicht richtig wiedergegeben worden sei.

Die Befürworter des von Erdogan gewünschten Präsidialsystem argumentieren, die Türkei werde damit ein System wie in den USA oder in Frankreich erhalten. Die Unterstützer eines Nein- Votums argumentieren dagegen, der Türkei drohe ein autoritäres Herrschaftssystem, das die Spannungen in dem polarisierten Land weiter anheizen werde.

Präsidialsystem: Umfragen deuten auf knappes Rennen hin

Meinungsumfragen zufolge könnte das Referendum knapp ausgehen. Die Kampagne für das Ja der Regierung beginnt am Freitag mit einer Rede Erdogans in der südlichen Stadt Kahramanmaras. Erdogan ist - erst als Regierungschef und später als Präsident - seit mittlerweile 14 Jahren an der Macht und regiert zunehmend autokratisch. International wird seine islamisch- konservative Regierung wegen der Unterdrückung der Opposition und der Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit kritisiert.