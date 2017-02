Türkei- Beben: Bürgermeister ortet "Verschwörung"

Nach mehreren Erdbeben im Westen der Türkei hat Ankaras Bürgermeister Melih Gökcek deren mögliche Ursache entdeckt - eine ausländische "Verschwörung": "Es gab ein Schiff, das seismische Forschung in der Gegend betrieb. Was dieses Schiff erforschte und aus welchem Land es stammte, muss dringend geklärt werden", forderte der Politiker der regierenden AK- Partei am Dienstag auf Twitter.