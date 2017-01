Tschechien: Sporthalle stürzt unter Schneelast ein

Während eines Unihockey- Turniers ist in Tschechien das Dach einer neuen Sporthalle unter der Last von Neuschnee eingestürzt. Wie die Nachrichtenagentur CTK am Sonntag berichtete, hielten sich zum Unglückszeitpunkt am Samstagabend rund 80 Menschen in der Halle in der Stadt Ceska Trebova auf. Sie konnten rechtzeitig ins Freie flüchten.