Trumps Tixo- Trick: Krawattenbinden einmal anders

In den Flieger, aus dem Flieger - Donald Trump jettet mit der Air Force One von einem Ort zum nächsten. Die Frisur sitzt dabei zumeist, was man von der Krawatte allerdings nicht behaupten kann. Aktuelle Aufnahmen vom Freitag zeigen, wie es dem Präsidenten das gute Stück nach der Landung in Orlando, Florida, um die Ohren haut. Krawattennadel? Fehlanzeige.

Foto: AP

Was aber viel auffälliger ist: Auf der Rückseite des feuerroten Halsbinders prangen unschöne Tixo- Streifen, mit denen der Präsident offenbar verhindern möchte, dass das dünne unter dem dicken Ende der Krawatte hervorlugt. Derartige Tixo- Tricks kennen wir ansonsten nur von Filmstars mit tiefen Ausschnitten, die nur gerade genug preisgeben wollen.

Foto: AP

Eines US- Präsidenten ist so viel Tixo auf der Krawatte jedenfalls nicht würdig. Unser Tipp: Die Krawatte einfach auf die richtige Länge binden und das schmale Ende in die dafür vorgesehene Lasche stecken. Dazu noch eine Krawattennadel, und der Wind kann kommen ...

Mit seiner überlangen Krawatte sorgte Trump bereits bei seiner Angelobung für Lacher. Foto: AP