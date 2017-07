Trumps neuer Sprecher beschimpft Kollegen

Der neue Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, Anthony Scaramucci, hat sein Amt mit dem Ziel angetreten, die Politik von US- Präsident Donald Trump "aggressiver" zu kommunizieren . Was Scaramucci alles kann, hat er vor Kurzem in einem Telefonat mit einem Journalisten bewiesen, aus dem Ausschnitte veröffentlicht wurden. In dem Gespräch überzog der 53- Jährige Trumps Stabschef Reince Priebus sowie Chefstratege Stephen Bannon mit vulgären Beschimpfungen.