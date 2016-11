Trumps Ministerkandidat "leakt" Geheimpapier

Nach der Veröffentlichung einer Detailaufnahme von dem Geheimpapier musste sich der derzeitige Innenminister von Kansas in den sozialen Medien reichlich Spott gefallen lassen.

Ist es wirklich Zufall, dass das vertrauliche Anti-Terror-Dokument so offen gezeigt wird? Foto: ASSOCIATED PRESS

Hier ein paar Tweets dazu:

Wurden Details absichtlich gezeigt?

Es gibt aber auch Beobachter, die ein absichtliches "Leaken" der "geheimen" Pläne vermuten. Der Inhalt des Papiers bzw. das, was auf dem von einem AP- Fotografen geschossenen Bild zu lesen ist, deckt sich nämlich mit vielen Punkten, die Trump schon während seines Wahlkampfs angekündigt hat: Der Plan sieht unter anderem vor, potenziellen Terroristen die Einreise in die USA zu verweigern. Außerdem schlägt er die Registrierung und Überwachung bestimmter Nicht- US- Bürger vor. Wörtlich heißt es daneben: "Allen Ausländern aus Hoch- Risiko- Gegenden soll nachgespürt werden."

Auch Fragen zur Scharia, dem islamischen Recht, sollten Teil "strikter Sicherheitsüberprüfungen" werden. Der vom scheidenden US- Präsidenten Barack Obama versprochenen Aufnahme von über 12.000 syrischen Flüchtlingen wird eine Absage erteilt. Die von Trump immer wieder angekündigte Mauer entlang der Grenze zu Mexiko soll dafür "sehr schnell" gebaut werden.

Kobach vertritt knallharte Positionen

Als republikanischer Innenminister von Kansas hat sich der 50- jährige Kobach über die Grenzen des Bundesstaates hinaus mit knallharten Positionen zu Einwanderung und Wahlrecht einen schillernden Ruf erworben. Er unterstützt Trump seit Langem und hat sich sehr stark an die radikale Rhetorik des Immobilienmilliardärs angepasst.

Bericht: Trump will keine Ermittlungen gegen Clinton

Unterdessen gibt sich Trump selbst nun offenbar ein wenig milder: Laut einem Bericht des Senders MSNBC habe er kein Interesse mehr an weiteren Ermittlungen gegen Hillary Clinton. Unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen aus dem direkten Umfeld Trumps berichtete der Sender am Dienstag, dies gelte sowohl für Clintons Nutzung eines privaten Servers für ihre E- Mails in ihrer Zeit als Außenministerin als auch für hinterfragte Praktiken der Clinton- Stiftung.

Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI