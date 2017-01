Trumps "Krieg" gegen die Medien wird härter

Donald Trumps Feldzug gegen die ihm nicht wohlgesinnte "Lügenpresse" geht auch nach seiner Vereidigung als 45. US- Präsident unvermindert weiter. Der jüngste Streit dreht sich um die aus Sicht des Republikaners falsche Berichterstattung über die Amtseinführung. Konkret geht es um widersprüchliche Angaben zur Teilnehmerzahl beim Kapitol in Washington. Während Trumps Team von der "größten Zuschauerzahl jemals bei einer Amtseinführung" spricht, haben mehrere US- Medien Luftaufnahmen gezeigt und diese mit Angelobungsbildern von Barack Obama verglichen, auf denen wesentlich mehr Menschen zu sehen sind.