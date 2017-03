Trumps Justizminister stolpert über Russen- Kontakt

Und schon wieder ist ein Mitglied der neuen US- Regierung unter den Verdacht geraten, dubiose Kontakte nach Russland zu pflegen: Justizminister Jeff Sessions traf einem Zeitungsbericht zufolge entgegen eigener Beteuerungen im vergangenen Jahr zweimal den russischen Botschafter in den USA. Angesichts der vermuteten Einmischung in den US- Wahlkampf durch Russland bringt das eine schiefe Optik mit sich.