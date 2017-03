"Trumperium": Global 200.000 Soldaten stationiert

Alleine 34.805 Angehörige des US- Militärs sind in Deutschland stationiert. Zum Vergleich: Das österreichische Bundesheer verfügt zumindest auf dem Papier im Fall einer Mobilmachung über eine Truppenstärke von 55.000 Mann (exlusive Reservisten). Die meisten US- Kräfte verrichten ihren Militärdienst allerdings auf Stützpunkten in Japan (39.345), berichtet die Datenwebsite "Visual Capitalist" . 23.468 Soldatinnen und Soldaten sind in Südkorea stationiert, wo die Amerikaner bereits seit dem Koreakrieg in den 1950er- Jahren Stützpunkte unterhalten.

Europa als zentraler "Stützpunkt"

Tatsächlich sind aber die meisten Auslandssoldaten der USA in Europa eingesetzt. Neben dem Kontigent in Deutschland befinden sich 12.102 Angehörige der US- Streitkräfte in Italien, 8479 in Großbritannien, 3256 in Spanien, 842 in Belgien sowie Kontingente in Rumänien, Ungarn, Portugal, Frankreich, Griechenland, Norwegen, Polen und im Kosovo.

Afghanistan, Irak, Kuwait ...

Ein weiterer Schwerpunkt des weltweiten US- Engagements liegt im Mittleren bzw. Nahen Osten. In Afghanistan halten sich aktuell noch 9294 Militärangehörige auf, weitere große Kontingente sind im Irak, Kuwait, Bahrain oder Katar stationiert.

Wehrpflicht 1973 abgeschafft

Rund 800 Militärbasen unterhält das US- Verteidigungsministerium weltweit und lässt sich diese insgesamt 100 Millionen Dollar (rund 93 Millionen Euro) pro Jahr kosten. Mit mehr als zwei Millionen Soldaten verfügt Trump über eine schlagkräftige Truppe, die es allerdings auch schon unter seinen Vorgängern gab. Die US- Streitkräfte sind heute eine Berufsarmee, die allgemeine Wehrpflicht existierte in den Vereinigten Staaten bis 1973.

Die F-22-Jets gelten als die teuersten und modernsten Jagdflugzeuge der US-Luftwaffe. Foto: TSGT BEN BLOKER, USAF/EPA/picturedesk.com

