Trump: "Werden Terroristen vom Erdboden tilgen"

Der designierte US- Präsident Donald Trump bezeichnete die Attacke als "schrecklichen Terrorangriff". "Unschuldige Zivilisten wurden auf der Straße ermordet, als sie sich gerade anschickten, die Weihnachtsferien zu feiern", erklärte Trump in einer Pressemitteilung. "Regelmäßig schlachten der Islamische Staat und andere islamistische Terroristen Christen in ihren Gemeinden ab." Diese Terroristen, ihre regionalen und weltweiten Netzwerke müssten vom Erdboden getilgt werden. "Ein Auftrag, den wir gemeinsam mit allen freiheitsliebenden Partnern durchführen werden." Auf Twitter erklärte Trump: "Heute gab es Anschläge in der Türkei, in der Schweiz und in Deutschland, und es wird immer schlimmer. Die zivilisierte Welt muss ihr Denken ändern!"

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich bestürzt: "Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert via Twitter mit. Merkel sei mit Innenminister Thomas de Maiziere und Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller in Kontakt.

EU- Ratspräsident Donald Tusk twitterte, er sei "tief ergriffen von den Neuigkeiten. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Europa ist bereit zu helfen."

Foto: AFP

Frankreichs Außenminister Jean- Marc Ayrault: "Entsetzt von den Nachrichten aus Berlin und vollkommen solidarisch mit unseren deutschen Freunden", schrieb der Pariser Chefdiplomat am Montagabend auf Twitter.

Solidaritätsbekundungen kamen auch aus Nizza, wo ein Lastwagen- Attentat im Juli 86 Menschen getötet hatte. "Horror in Berlin. Unterstützung für den Bürgermeister von Berlin und das deutsche Volk. Nie wieder das", erklärte der führende konservative Regionalpolitiker Christian Estrosi.

Der designierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagierte geschockt: Auf Facebook schrieb er von "entsetzlichen Nachrichten aus Berlin". Gedanken und Mitgefühl seien bei Verletzten und Angehörigen der Opfer.

Bundeskanzler Christian Kern twitterte, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen: "Entsetzlich! Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Nach genauer Analyse brauchen wir besonnene, konsequente Antworten."

Christian Kern Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka verurteilte den Anschlag "auf das Schärfste". Wer auch immer dahinterstecke, eines sei sicher: "Europa wird mehr denn je zusammenhalten, um Angriffe auf unsere Gesellschaft zu verhindern."

"Betroffen" ist auch FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache, in der "ZiB 2" äußerte er aufrichtiges Bedauern. Von "furchtbaren Nachrichten" aus Berlin schrieb Grünen- Bundessprecherin Eva Glawischnig auf Facebook.

Eva Glawischnig, Heinz-Christian Strache Foto: APA/Herbert P. Oczeret