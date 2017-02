Trump verschärft Personenkontrollen bei Einreise

Nachdem ein US- Berufungsgericht in der Nacht auf Sonntag den Einspruch der US- Regierung gegen die Aufhebung der Einreisesperre für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten zurückgewiesen hatte, hat US- Präsident Donald Trump nun besonders strenge Personenkontrollen angeordnet: "Ich habe den Heimatschutz angewiesen, die in unser Land kommenden Menschen sehr sorgfältig zu überprüfen. Die Gerichte erschweren die Arbeit sehr", twitterte er am Sonntang.