Trump unterzeichnete neue Russland- Sanktionen

US- Präsident Donald Trump hat ein Gesetz für neue Sanktionen gegen Russland mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt, wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte. Der Kongress hatte die Strafmaßnahmen wegen der mutmaßlichen russischen Hackerangriffe im US- Wahlkampf und der russischen Annexion der Krim beschlossen. Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew bezeichnete die neuen US- Sanktionen als "voll ausgebrochenen Handelskrieg".