Trump- Sprecher verteidigt Handschellen für Kinder

"Anzunehmen, dass jemand nur aufgrund seines Alters oder seines Geschlechts keine Bedrohung darstellen könnte, ist töricht und falsch", verteidigte Trump- Sprecher Sean Spicer das Vorgehen der Behörden bei einem Pressegespräch. "Wir wissen nicht, wann die Stunde kommt, in der ein Einzelner unsere Grenze überschreitet, um uns Schaden zuzufügen. Die Sicht des Präsidenten ist, nicht zu warten. Ich werde sicherstellen, dass unser Land geschützt wird, so früh wie möglich und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln", gab Spicer Trumps Plan für den Grenzschutz wieder.

Foto: YouTube.com, Associated Press

Der Bub war einer von über 100 Reisenden, die am Wochenende stundenlang auf Flughäfen im ganzen Land festgehalten worden waren, nachdem Trump am Freitag das Einreiseverbot unterzeichnet hatte. Der in Pakistan geborene US- Senator Christ Van Hollen identifizierte den Fünfjährigen später als einen im Bundesstaat Maryland wohnhaften US- Bürger, dessen Mutter im Iran geboren worden war. "Es ist unerhört, dass der Bub so lange festgehalten wurde. Er wurde festgenommen, obwohl die Beamten zuvor Kenntnis von seiner Ankunft hatten", wird Van Hollen im "Mirror" zitiert.

Der fünfjährige Bub mit seiner Mutter Foto: YouTube.com

Erster US- Bundesstaat klagt gegen Erlass

Inzwischen hat Washington als erster US- Bundesstaat eine Klage gegen den umstrittenen Einwanderungserlass von Trump angekündigt. Justizminister Bob Ferguson erklärte am Montag, ein Sieg vor dem Bundesgericht in Seattle würde das Dekret in den gesamten USA ungültig werden lassen. Die Klage werde von den Konzernen Amazon und Expedia unterstützt, so Ferguson.

Trump hatte am Freitag per Dekret die Einreise von Bürgern aus sieben überwiegend muslimischen Ländern für 90 Tage gestoppt. Außerdem ist Flüchtlingen aus aller Welt die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.