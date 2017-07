Trump- Sprecher Sean Spicer hat Amt zurückgelegt

Ein Regierungsmitarbeiter sagte dem Sender CNN, Trump habe Spicer gebeten, seinen Posten zu behalten, aber dieser habe dennoch das Handtuch geworfen. Der Posten des Kommunikationsdirektors war seit Mai vakant gewesen. Nach dem Rücktritt von Mike Dubke übernahm Spicer interimistisch auch dessen Aufgaben. Dazu gehörten unter anderem das Verfassen von Reden und die strategische Ausrichtung der Kommunikation des Weißen Hauses.

Trump- Verteidiger und großzügiger Spender

Scaramucci hat in der Vergangenheit die republikanische Partei immer wieder mit großzügigen Spenden versorgt. Zudem tat sich der 53 Jahre alte Unternehmer stets als großer Verteidiger Trumps in den Medien hervor.

Anthony Scaramucci Foto: AFP

Spicer war vom ersten Tag der Amtsübernahme Trumps an umstritten. Er hatte sich am Tag nach der Amtseinführung des Präsidenten einen heftigen Streit mit Journalisten über die Zahl der Besucher bei der Zeremonie vor dem Kapitol in Washington geliefert.

Trumps Pressesprecher Spicer präsentiert Bilder von der Amtseinführung. Foto: ASSOCIATED PRESS

Spicer verglich Assad mit Hitler

Für den bisher größten Aufschrei seiner kurzen Amtszeit sorgte der 45- Jährige Mitte April, als er den syrischen Präsidenten Bashar al- Assad mit Adolf Hitler verglich. Nicht einmal jemand, der so "verabscheuungswürdig" gewesen sei wie Hitler, sei so tief gesunken, wie Assad chemische Waffen einzusetzen (siehe Video unten). Er entschuldigte sich kurz darauf, es folgten dennoch Rücktrittsforderungen. Einmal soll er sich in den Garten des Weißen Hauses geflüchtet haben, um Reporterfragen zu entgehen.

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: AFP

Schon öfter wurde spekuliert, Trump sei unzufrieden mit seiner Arbeit und Spicer stehe vor der Entlassung. Zuletzt hatte er sich aus der Öffentlichkeit stärker zurückgezogen und die Pressebriefings seiner bisherigen Stellvertreterin Sarah Sanders überlassen.

Das Verhältnis zwischen Spicer und Scaramucci gilt als belastet. Scaramucci gilt auch als Gegenspieler von Trumps Stabschef Reince Priebus. Spicer und Priebus kommen aus dem Parteigefüge der Republikaner, der Investor Scaramucci ist wie Trump ein Außenseiter und kommt aus dem Dunstkreis der Wall Street. Der Unternehmer und Politstratege war bereits während der Regierungsbildung für Trumps Übergangsteam tätig.