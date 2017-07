Trump scheitert mit Gesetzentwurf zu "Obamacare"

Die Pläne von US- Präsident Donald Trump, die Gesundheitsreform von Ex- Präsident Barack Obama ("Obamacare") einzudampfen, sind erneut gescheitert. In der Nacht auf Dienstag kündigten zwei weitere republikanische Senatoren ihren Widerstand gegen den Entwurf des Mehrheitsführers Mitch McConnell an, der damit endgültig über zu wenig Stimmen für sein Projekt verfügte. McConnell kündigte an, stattdessen nun "Obamacare" als Ganzes aufzuheben und es durch ein komplett neues System zu ersetzen.