Trump schaut Sonnenfinsternis ohne Schutzbrille

Obwohl Experten im Vorfeld immer wieder ausdrücklich darauf hingewiesen hatten, auf keinen Fall ohne Schutzbrille in die Sonne zu schauen, konnte Trump es sich nicht verkneifen, für einige Momente ohne eine solche einen Blick auf das Himmelsspektakel zu werfen, bevor er die Brille wieder aufsetzte.

Foto: AFP/Nicholas Kamm

Die Fotos ohne Augenschutz gingen natürlich sofort um die Welt. Der "Washington Post" war der Umstand, dass Trump kurzzeitig ein schlechtes Vorbild war, sogar einen Artikel wert, und in der "New York Daily News" schaffte es das Bild des in die grelle Sonne blinzelnden Trumps sogar auf die Titelseite - mit dem eindeutig zweideutigen Titel "Not too bright!" (Nicht allzu hell!) ...

Auch der US- Filmemacher Michael Moore, ein scharfer Kritiker Trumps, machte sich über ihn lustig und postete ganz im Stil des Präsidenten auf Twitter: "Unehrliche, falsche Nachrichtenmedien sagten, schau nicht in die Sonnenfinsternis ohne Brille, also habe ich das gemacht. JOBS!"

Tausendfach geteilt wurde in den sozialen Medien auch ein Foto, das eine gefälschte Meldung der "NY Times" zeigt, in der zu lesen ist: "'Es war die gewaltigste Sonnenfinsternis', sagte Präsident Trump, während er im Weißen Haus herumtorkelte. 'Ich glaube, ich werde blind.'"

In den Genuss der totalen Sonnenfinsternis ("Great Eclipse") kamen Trump und seine Familie freilich nicht, denn in der Hauptstadt Washington konnte nur eine partielle Finsternis, bei der unser Zentralgestirn zu 81 Prozent vom Erdmond bedeckt war - beobachtet werden.