Trump macht Putin- Freund zum Außenminister

Der designierte US- Präsident Donald Trump will den Chef des Energiekonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson, zum künftigen Außenminister der USA machen. Trump verkündete am Dienstag in einer Erklärung die Nominierung des politischen Quereinsteigers, der seit 2004 an der Spitze des texanischen Ölriesen steht und sehr gute Kontakte zur russischen Führung unterhält.