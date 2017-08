Trump gibt Linken Teilschuld an tödlicher Attacke

Trump hatte unter dem Druck der Öffentlichkeit am Montag ein erstes Statement zu dem tödlichen Vorfall in Charlottesville am Samstag abgegeben. In diesem meinte er, Neonazis, der rassistische Ku Klux Klan oder andere Gruppen voller Hass hätten keinen Platz in Amerika. Einen Tag später sorgt Trump jedoch mit verbalen Entgleisungen für Entsetzen, als er über das Drama, bei dem eine 32- jährige Frau starb, spricht.

Spätes Statement wegen Überprüfung der Fakten

Trump fragte in der Pressekonferenz: "Haben die Linken keine Schuld?" - ein Kommentar, dass bei Journalisten und auch bei Republikanern heftige Kritik auslöst - er würde damit die Gewalttat verharmlosen. Seine späte Reaktion nach der Attacke verteidigte der US- Präsident damit, er habe erst die Fakten prüfen wollen, bevor er ein schnelles Statement abgibt. "Anders als die meisten Leute", teilte er schließlich noch Seitenhiebe gegen die anwesenden Journalisten aus.

Chefberater kurz vor Entlassung?

Trump weigerte sich, die Tat des Mannes, der in die Menschenmenge gefahren war, als Terrorakt bezeichnen. Seinen umstrittenen Chefstrategen Steve Bannon verteidigte er: Dieser sei "ein guter Mann, kein Rassist", erklärte er, ließ Bannons Zukunft im Weißen Haus aber im Unklaren. US- Medien hatten zuvor berichtet, Bannon stehe möglicherweise kurz vor der Entlassung.

Fatale Amokfahrt bei Neonazi- Demo

Bei einer Kundgebung in der US- Stadt Charlottesville im Bundesstaat Virginia, bei der unter anderem Neonazis und Ku- Klux- Klan- Anhänger unter dem Motto "Vereinigt die Rechte" aufmarschierten, stießen die ultrarechten Teilnehmer mit Gegendemonstranten zusammen. Der 20- jährige James Alex Fields Junior raste mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe. Es gab mehrere Verletzte, die 32- jährige Heather Heyer wurde getötet.

Heather Heyer kam bei der Wahnsinnstat ums Leben. Foto: AP, twitter.com, krone.at-Grafik