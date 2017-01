Trump gibt Abtreibungsgegnern Rückendeckung

Die Abtreibungsgegner in den USA haben bei ihrem jährlichen Protestmarsch diesmal prominente Unterstützung erhalten. Vize- Präsident Mike Pence sagte am Freitag vor Zehntausenden Demonstranten in Washington: "Wir stehen an einem historischen Wendepunkt." Es war das erste Mal, dass ein US- Vizepräsident an dem "Marsch für das Leben" teilnahm. Auch US- Präsdident Donald Trump unterstützt die Aktion.