Trump befahl Syrien- Angriff während Dessert mit Xi

"Und wir hatten das wunderschönste Stück Schokoladenkuchen, das Sie je gesehen haben, und Präsident Xi genoss es", fuhr Trump fort. Dabei habe er die Information erhalten, dass die US- Kriegsschiffe im Mittelmeer auf Position und die Marschflugkörper abschussbereit waren.

"Was macht man da? Wir haben entschieden, den Angriff zu starten, also gingen die Raketen los", berichtete Trump und schilderte, wie er seinen Gast in Trumps Golfresort in Mar- a-Lago informierte: "Und ich sagte: 'Herr Präsident, lassen Sie mich Ihnen etwas erklären - das war beim Dessert - wir haben gerade 59 Raketen abgefeuert.'"

Trump und Xi mit ihren Ehefrauen Peng Liuyan und Melania beim Abendessen in Mar-a-Lago Foto: AP

Trump: "Xi war einverstanden"

Xi habe zehn Sekunden inne gehalten und dann gesagt, dass "jeder, der so brutal ist und Gase benutzt und das kleinen Kindern und Babys antut, es ist okay", stellte Trump die Reaktion des chinesischen Staatschefs dar. "Es war okay für ihn. Er war einverstanden."