Trümmer- Selfies: Bürgermeister verjagt Touristen

Bei dem Erdbeben in Amatrice hatten 238 Menschen ihr Leben verloren. Mehrere Touristen besuchten am Wochenende die Umgebung von Amatrice. "Ich appelliere an Besucher, unsere wunderbare Berge zu entdecken. Touristen sollen sich jedoch nicht vor den Trümmern fotografieren lassen, sonst werden sie es mit mir zu tun bekommen", so der für sein Temperament bekannte Pirozzi.

Regierung will Wiederaufbau beschleunigen

Nach schweren Umsatzeinbrüchen in den vergangenen Monaten hoffen die mittelitalienischen Regionen Umbrien und Marken auf einen Neustart. Zu Ostern füllten sich die Hotels und die Restaurants der Gegend. Die Tourismusbranche hofft auch auf Buchungen für den Sommer nach den schweren Verlusten der vergangenen Monaten. Viele Unternehmen sehen im Erdbeben eine Möglichkeit zum Neustart. Diesen Willen zum Neubeginn will die Regierung unterstützen. Der Ministerrat in Rom verabschiedete vergangene Woche Maßnahmen, die den Wiederaufbau im Bebengebiet beschleunigen sollen. Davon soll auch der Tourismus profitieren.

In Amatrice werden die Wiederaufbauarbeiten noch lange andauern. Foto: AFP

Vorgesehen sind bürokratische Vereinfachungen für Unternehmen, die nach dem Erdbeben ihre Produktionswerke wieder in Betrieb nehmen wollen, sowie die Befreiung von Steuern. Gemeinden in der Erdbebenregion, die Aufträge für die Errichtung neuer Gebäude oder die Restaurierung von Immobilien ausschreiben wollen, sollen dies mit einer schnelleren Abwicklung tun können. Auch die Anstellung von Personal in den vom Erdbeben betroffenen Gemeinden soll erleichtert werden.