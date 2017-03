Trotz "Nazi- Attacken": Merkel lobt Erdogan

Zudem verteidigte Merkel hat das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Es sei "richtig" gewesen, ein entsprechendes Abkommen mit der Türkei abzuschließen, erklärte Merkel beim Treffen der Europäischen Volkspartei auf Malta.

Merkel: "In EU sind Fehler gemacht worden"

In der EU seien Fehler gemacht worden, so Merkel. "Wir haben uns nicht ausreichend Gedanken über die Außengrenzen und unsere Nachbarschaft gemacht." Europa habe eine humanitäre Verantwortung. "Unser Nachbar ist Syrien." Man könne diese nicht auf Länder wie die Türkei, Jordanien und den Libanon abschieben. "Die Wahrheit ist, wir haben weggeschaut", sagte sie zur Flüchtlingskrise durch den syrischen Bürgerkrieg. Deshalb sei eine humanitäre Notlage entstanden, in der Europa dann syrische Flüchtlinge aufgenommen habe. "Und das war richtig", betonte Merkel angesichts der Kritik etwa aus Osteuropa.

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien haben sich nach Angaben des UN- Flüchtlingshilfswerkes UNHCR mehr als fünf Millionen Menschen in die Nachbarländer gerettet. Nach Europa flüchteten von 2011 bis Oktober 2016 fast 900.000 Syrer.

Kanzlerin verteidigt Aufnahme syrischer Flüchtlinge

Die CDU- Vorsitzende warnte vor einer Abschottung. "Natürlich dürfen unsere Werte nicht an den Außengrenzen enden", sagte sie. Diese müssten aber besser geschützt werden. Trotz der Herausforderungen für Europa durch den Brexit und Konflikte in der Welt plädierte Merkel für eine Öffnung des Staatenbunds. Die künftige EU der 27 müsse nun schauen, dass sie sich nicht gegen die Nachbarschaft abschottet, sondern die "richtigen Antworten findet, ohne Grenzen aufzugeben", sagte Merkel.

Orban warnt: "Migration ist das trojanisches Pferd des Terrorismus"

Zuvor hatte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bei dem EVP- Treffen dagegen kritisiert, dass "Migration das trojanische Pferd des Terrorismus" sei. Die Mitteleuropäer forderten eine neue europäische Flüchtlingspolitik. "Wir Mitteleuropäer erwarten, dass - wenn die Dinge so weiter verlaufen - es eine dominante muslimische Präsenz in Westeuropa geben wird", warnte er. Für Migranten sollten lieber "sichere Orte" an der Küste Libyens eingerichtet werden, in denen Asylanträge geprüft werden könnten. EU- Ratspräsident Donald Tusk warnte dagegen, dass Nationalismus und Separatismus das Gegenteil eines modernen Patriotismus seien.

