Touristen belästigt: Rom verbannt Zenturionen

Sie lungern vor dem Kolosseum herum und belästigen Touristen: Die Stadtregierung von Rom will dem Treiben der sogenannten Zenturionen ein Ende setzen. Die als antike römische Legionäre verkleideten Männer posieren vor Sehenswürdigkeiten in der italienischen Hauptstadt mit Helmen, Plastikschwertern und Schilden. Per Verordnung wurden die falschen Legionäre nun aus dem Stadtzentrum verbannt.