Tote und Verletzte bei Anschlag in Damaskus

Bei der Explosion dreier Autobomben in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Sonntag mehrere Menschen getötet worden. Syrischen Angaben zufolge wurden mindestens sieben Menschen getötet. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach sogar von 21 Toten. Nach Berichten des staatlichen Fernsehens konnten die Sicherheitskräfte verhindern, dass die Attentäter mit den Autos ihre Ziele in belebten Stadtvierteln erreichten.