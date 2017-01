Tote bei Explosion einer Autobombe in Izmir

Die Explosion einer Autobombe vor dem Justizgebäude in der westtürkischen Millionenmetropole Izmir hat am Donnerstag zwei Todesopfer und mehrere Verletzte gefordert. Die Detonation habe sich am Nachmittag in der Nähe des Gerichts ereignet, berichtete der Sender CNN Türk. Zwei Angreifer wurden bei einem anschließenden Schusswechsel von der Polizei erschossen, ein dritter sei noch auf der Flucht, hieß es. Die Regierung in Ankara vermutet die PKK hinter dem Anschlag.