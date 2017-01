Tornado und Unwetter in den USA fordern Tote

Für viele Bewohner kamen entsprechende Unwetterwarnungen zu spät, sie konnten nicht mehr fliehen. Am stärksten von dem Unwetter betroffen war eine ländliche Gegend im südlichen Teil von Georgia. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben. Acht der Opfer wurden im Bezirk Cook beklagt, darunter sieben in einem Wohnwagenpark, wie die Zeitung "Atlanta Journal- Constitution" unter Berufung auf einen Behördenvertreter berichtete. Vier weitere Menschen kamen in anderen Teilen von Georgia ums Leben. Die Behörden bestätigten die Zahl von drei Verletzten.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Im Süden von Mississippi wurden vier Menschen durch einen Tornado in den Tod gerissen, wie die örtliche Katastrophenschutzbehörde mitteilte. 20 weitere Menschen seien verletzt worden. Dutzende Wohnhäuser, Kirchen und andere Gebäude wurden zerstört. Die Wetterbehörde NOAA meldete schwere Sturmschäden in Georgia, darunter umgeknickte Bäume und heruntergerissene Stromleitungen. In einigen Bezirken fiel der Strom aus.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Trump: "Teuflisches Unwetter"

US- Präsident Donald Trump bezeichnete die Unwetter als "teuflisch und gewaltig und stark". Er sprach dem Gouverneur von Georgia, Nathan Deal, sein Beileid aus. Zugleich verwies er darauf, dass auch Florida und Alabama betroffen seien. Deal rief für sieben Bezirke im Süden Georgias den Notstand aus. Die Behörden rechneten mit weiteren schweren Stürmen. Auch weiterer Starkregen sei zu befürchten.