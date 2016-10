Torero- Legende Padilla erneut fast aufgespießt

Großer Schreck und Deja- vu in der Stierkampf- Arena im spanischen Saragossa: Torero- Legende Juan Jose Padilla, der dort 2011 sein linkes Auge verloren hatte, wurde am Samstag vom einem Bullen mit einem Horn an der Augenklappe getroffen und unter dem Aufschrei der Zuschauer zu Boden gerissen. Er hatte seinen Kontrahenten kniend herausgefordert.