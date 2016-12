Todkranker Bub (5) stirbt in Santas Armen

Er habe vor Kurzem einen Anruf aus dem örtlichen Krankenhaus bekommen, erzählte der Vollzeit- Santa einer lokalen Zeitung. Eine Krankenschwester habe ihn gebeten, zu einem Buben zu kommen, der im Sterben liege. Sofort sei er in sein Kostüm geschlüpft und habe sich auf den Weg gemacht, so Schmitt- Matzen.

Nur 15 Minuten später sei er im Krankenhaus gewesen - gerade noch rechtzeitig. "Ich werde sterben", habe der Fünfjährige ihm gesagt und sich an ihn gelehnt. "Wenn du dort bist, sag ihnen, du bist Santas Nummer- eins- Elfe", habe er dem Buben noch sagen und ihn umarmen können. Dann sei der Kleine in seinem Armen gestorben.

Eric Schmitt-Matzen Foto: facebook.com

Die Mutter des Buben sei ins Zimmer gerannt und habe "Nein, nein, noch nicht!" geschrien, doch es sei schon zu spät gewesen. Er sei dann so schnell wie möglich gegangen. "Ich habe vier Jahre bei den Rangers in der Army gedient und habe viel gesehen", so Schmitt- Matzen, "aber da bin ich einfach rausgerannt. Ich weiß, dass Ärzte und Krankenschwestern solche Dinge ständig sehen, aber ich weiß nicht, wie sie das aushalten."

Wie sehr ihn das alles mitgenommen hat, zeigt auch dieses Video: In einem Interview mit NBC schilderte der 60- Jährige die tragischen Szenen - und kann seine Tränen nicht zurückhalten.

Schmitt- Matzen überlegt jetzt nach eigenen Angaben auch, seine Leidenschaft an den Nagel zu hängen.