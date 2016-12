Todesfahrt in Berlin wurde offenbar geübt

Eigentlich habe der Sattelzug am Montag stehen bleiben sollen, um auf seine Entladung am Dienstag zu warten, führte Wasik aus. Nach den von ihm überprüften GPS- Daten des Fahrzeugs habe jemand aber um 15.44 Uhr den Motor gestartet und weitere Male um 16.52 und um 17.37 Uhr. Der Laster sei aber nicht weggefahren. Um 19.34 Uhr habe sich der Lkw dann in Gang gesetzt. Gegen 20 Uhr war das Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gerast.

Foto: Associated Press

Dabei wurden nach neuen Polizeiangaben zwölf Menschen getötet und 48 weitere verletzt. Die Polizei schloss weder einen Unfall noch einen Anschlag aus. Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) sagte allerdings in der ARD: "Ich möchte jetzt noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht."

Foto: APA/AFP/John MacDougall

Tot gefundener Pole steuerte Sattelzug nicht

Ein Verdächtiger, bei dem es sich um den Lenker des Todes- Lkws handeln soll, wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Jener weitere Mann, ein Pole, der tot in dem Fahrzeug gefunden wurde, hat nach bisherigen Erkenntnissen den Sattelzug nicht gesteuert, als dieser in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren sei, teilte die Polizei am Dienstag über Twitter mit.