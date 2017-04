"Time" kickt Merkel aus Liste der 100 Mächtigsten

Während Merkel von der Top- 100- Liste gekickt wurde, finden sich auf dieser, in der Kategorie "Leaders" ("Führende Persönlichkeiten"), zweifelhafte Staatsführer wie etwa der philippinische Präsident und Antidrogen- Krieger Rodrigo Duterte, Nordkoreas Diktator Kim Jong Un, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan oder Russlands Wladimir Putin.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan

Wenig überraschend wird in dieser Kategorie auch US- Präsident Donald Trump geführt, den das Magazin im Dezember zur "Person des Jahres 2016" gekürt hatte . Ebenfalls auf der Liste der "Leaders" sind Großbritanniens Premierministerin Theresa May, der indischen Regierungschef Narendra Modi, Trumps Top- stratege im Weißen Haus, Steve Bannon, der neue Pentagon- Chef James Mattis und Wikileaks- Gründer Julian Assange.



Und auch Trumps Tochter Ivanka sowie deren Ehemann Jared Kushner fanden - in der Kategorie "Pioneers" - Aufnahme in die Liste der "100 einflussreichsten Menschen". In der Kategorie "Icons" (Ikonen) sind dort unter anderem der amerikanische Amazon- Gründer und Investor Jeff Bezos sowie US- Basketball- Star LeBron James gelistet.

Ivanka Trump und Ehemann Jared Kuschner

In der Kategorie "Künstler" sind u.a. die Pop- Größen Alicia Keys, John Legend (der auch auf einer der fünf Cover- Varianten des Magazins abgebildet ist) und der zurzeit höchst erfolgreiche britische Sänger Ed Sheeran zu finden.

Das alljährliche Ranking führt die aus Sicht des Magazins die 100 prägendsten Persönlichkeiten des Planeten ohne näher differenzierte Reihenfolge zusammen. Mit dabei sind neben Größen aus Politik und Wirtschaft stets auch Sportler, Showstars und Künstler. Die "Time"- Redaktion trifft eine Vorauswahl, anschließend dürfen die Leser abstimmen.