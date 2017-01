Tief "Axel": Stärkste Ostsee- Sturmflut seit 2006

Betroffen waren etwa die Städte Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde und Flensburg. Auf der Insel Usedom gab es Abbrüche vom Steilufer - Treppenaufgänge, Imbissbuden und Teile von Strandpromenaden wurden weggerissen.

Pegelstände bis zu 1,7 Meter höher als üblich

Auf Rügen wurden einzelne Deiche überspült, unter Wasser gesetzte Autos mussten abgeschleppt werden. Häuser in Strandnähe liefen teils voll. Teils wurden auch Boote wegen der Sturmflut auf Stege gedrückt. Vor Mitternacht war der Höhepunkt der Flut an vielen Orten erreicht - die Pegelstände lagen meist zwischen 1,5 und 1,7 Metern höher als üblich, in Lübeck wurden 1,79 Meter und in Wismar sogar 1,83 gemessen, wie auf "Pegel Online" registriert wurde. "Es war die stärkste Sturmflut seit 2006", sagte Jürgen Holfert, der Leiter des Wasserstanddienstes Ostsee des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrografie.

Altstadt in Lübeck unter Wasser

In Lübeck wurden mindestens acht Autos aus überfluteten Bereichen gezogen. Zugänge zur Altstadt waren für Fußgänger nicht mehr passierbar. Der Einsatzstab in Lübeck sei kurzfristig wegen zunehmender Notrufe personell verstärkt worden, sagte Matthias Schäfer von der Feuerwehr Lübeck. "Viele Leute hatten ihre Häuser nicht genügend gesichert, wir mussten die Objekte mit Sandsäcken schützen."

In Rostock waren in einem Bereich von zwei Kilometern entlang der Warnow viele Häuser gefährdet. Die Straße am Strande war über mehrere Kilometer wegen des Hochwassers gesperrt, in Häuser drang Wasser ein. In Kiel wurde die Uferstraße an der Förde teils überschwemmt.