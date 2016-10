Thailänder nehmen Abschied vom König Bhumibol

Gut zwei Wochen nach dem Tod von König Bhumibol Adulyadej haben Tausende Thailänder am Sarg Abschied von ihrem Monarchen genommen. In schwarzer Trauerkleidung strömten die Menschen durch die Tore des Großen Palastes im Zentrum der Millionenmetropole. Schon in den vergangenen zwei Wochen hatten sich zahlreiche Menschen vor dem Großen Palast versammelt, um des verstorbenen Monarchen zu gedenken.