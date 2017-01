Thai- Flagge geschändet: Südtiroler dürfen heim

Jene beiden jungen Südtiroler, die vergangene Woche wegen Schmähung der thailändischen Flagge festgenommen und verurteilt worden sind, werden laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag nach Hause zurückkehren. Die beiden Südtiroler im Alter von 18 bzw. 20 Jahren sollen in die thailändische Hauptstadt Bangkok reisen und am Dienstag einen Flug nach Italien nehmen, wo sie am Mittwoch eintreffen sollen, berichtete der Südtiroler Senator Karl Zeller.