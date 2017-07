Texas: Schüler dürfen mit Paddeln geprügelt werden

Offensichtlich wissen sich die Lehrkräfte gegen aggressive Schüler nicht mehr anders zu helfen. Am Dienstag haben drei texanische Schulen signalisiert, dass sie die Prügelstrafe an Schülern im Alter zwischen 4 und 18 Jahren mit schlechtem Benehmen anwenden werden. Die Klassenlehrerassoziation von Texas definiert körperliche Züchtigung als "vorsätzliche Zufügung von körperlichen Schmerzen durch das Prügeln, Verhauen Schlagen, Klatschen und andere Anwendungsweisen körperlicher Gewalt zum Zweck der Disziplin", zitierte Fox News .

Die Schüler erhalten Schläge auf den Hintern mit einem hölzernen Paddel ("Paddle"). Foto: Screenshot/Flickr

Prügelstrafe: Eltern müssen Einverständnis geben

Die Prügelstrafe darf aber nicht ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten angewandt werden. Sie dürfen entscheiden, ob sie für oder gegen die Anwendung sind, indem sie eine schriftliche sowie mündliche Zustimmung erteilen. Notfalls muss die Strafe in einen mehrtägigen Arrest in der Schule umgewandelt werden. "Wenn es die Anzahl der Disziplin- und Respektlosigkeiten der Schüler reduziert, dann ist die Prügelstrafe eine gute Sache", so eine texanische Direktorin gegenüber Fox News.

Jährlich werden etwa 110.000 US- Schüler geschlagen

Es hagelt aber auch bereits laute Kritik an der Wiedereinführung: "Diese Praxis hat keinen Platz in den öffentlichen Schulen und in einer modernen Nation, die eine wesentliche Rolle im Fortschritt und Schutz der Bürger- und Menschenrechte spielt", sagte Ex- US- Bildungsminister John B King Junior. Die derzeitige US- Bildungsministerin der Trump- Regierung, Betsy DeVos, hat dazu noch keine Stellungnahme abgegeben.

Ein prügelnder Lehrer (Illustration von Theodor Hosemann von 1843) Foto: picture alliance

Laut Fox News hätte eine Studie ergeben, wonach jährlich etwa 110.000 amerikanische Schüler Prügel erhalten würden. Das amerikanische "Center for Effective Discipline" , das sich für ein generelles Verbot der Prügelstrafe in den USA einsetzt, meint dazu: "Es handelt sich um legalisierten Kindesmissbrauch. Würde dies außerhalb der Schule getan, würde der Betreffende eingesperrt."

Prügelstrafe in Österreich verboten

An Österreichs Schulen ist die körperliche Züchtigung verboten. Das elterliche Züchtigungsrecht wurde Mitte der 1970er- Jahre abgeschafft. Bis 1977 unterstanden auch Kinder und Jugendliche in Heimerziehung körperlichen Züchtigungsstrafen.