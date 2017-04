Terrorwarnung im Kosovo: Polizei im Alarmzustand

Die kosovarische Polizei ist am Donnerstagabend in Alarmzustand versetzt worden. Die Arbeitszeiten der Ordnungshüter wurden vorläufig von acht auf zwölf Stunden verlängert, alle Urlaube bei der Polizei wurden nach Angaben des stellvertretenden Innenministers Milan Radojevic gestrichen. Die US- Botschaft hatte zuvor vor möglichen Terrorangriffen gewarnt.