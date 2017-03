Terrorverdacht in Essen: Verdächtiger wieder frei

Bei ihren Ermittlungen zu dem möglicherweise verhinderten Anschlag auf ein Einkaufszentrum im nordrhein- westfälischen Essen hat die deutsche Polizei einen der beiden festgenommenen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Vernehmung des zweiten Mannes dauere noch an, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Die beiden Männer waren am Samstag in Oberhausen festgenommen worden.