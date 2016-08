Terrorexperte prophezeit "Volkssturm des IS"

Grund sind, so Neumann am Freitag in den Zeitungen der Funke- Mediengruppe, die nach Europa zurückkehrenden Auslandskämpfer des IS. Der Experte verweist in diesem Zusammenhang auf Studien, wonach zwischen elf und 25 Prozent der zurückgekehrten Auslandskämpfer später zu Terroristen geworden seien.

Foto: AFP

"Baldiges Ende der IS- Präsenz im Kerngebiet"

Angesichts der jüngsten Offensive der Anti- IS- Koalition im Norden Syriens erwartet Neumann ein baldiges Ende der militärischen Präsenz des IS in seinem Kerngebiet in Syrien und im Irak. "Die Terrormiliz hat dort massiv Territorium verloren. Es werden immer schlechtere und jüngere Kämpfer eingesetzt. Es ist ein Art 'Volkssturm' des IS", so der Terrorismusforscher gegenüber dem "Focus" .

Ein türkischer Panzer in Syrien Foto: APA/AFP/BULENT KILIC

"Diese Leute sind das Vermächtnis des IS. Viele dieser Kämpfer werden dorthin zurückgehen, von wo aus sie aufgebrochen sind: in die Türkei", wird Neumann zitiert. Der Experte befürchtet deshalb eine weitere "Destabilisierung" der Türkei.

Sorge in Frankreich vor "wahren Killern"

Doch auch in Frankreich ist man alarmiert. Unter den künftigen IS- Rückkehrern seien zahlreiche als "Fälle für den Psychiater" einzustufende Fanatiker, zitiert das "Hamburger Abendblatt" den Direktor des französischen Inlandgeheimdienstes DGSI, Patrick Calvar. Die schlachterprobten Kämpfer seien zu "wahren Killern" geworden.