Terrordrohung: Essener Einkaufszentrum abgeriegelt

Aufgrund "konkreter Hinweise" auf einen drohenden Anschlag ist am Samstag ein Einkaufszentrum im deutschen Essen geschlossen worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle und hat das Gebäude in der nordrhein- westfälischen Großstadt abgeriegelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Einkaufszentrum Limbecker Platz wurde zudem mit Hunden durchsucht. Das Gebäude wird den ganzen Samstag über nicht mehr seine Pforten für Besucher öffnen.