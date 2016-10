Terror- Razzia in Chemnitz: Syrer auf der Flucht

Zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten sind vor Ort in dem Plattenbauviertel, das abgesperrt und teilweise geräumt wurde. Die Polizei sprengte dabei auch die Tür einer Wohnung, ohne darin jedoch den gesuchten Verdächtigen zu fassen.

Polizeisperren am Bahnhof von Chemnitz Foto: APA/AFP/dpa/ARNO BURGI

Drei Verdächtige festgenommen

Ein Sprecher des Landeskriminalamts sagte: "Wir wollen den Mann so schnell wie möglich finden." Das LKA schrieb den 22- jährigen Syrer Jaber Al- Bakr deutschlandweit öffentlich zur Fahndung aus, nachdem es eine konkrete Warnung seitens des Bundesamts für Verfassungsschutz gegeben hatte. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamts bekannt gab, wurden bereits drei Verdächtige festgenommen. Zwei der Festgenommenen wurden am Hauptbahnhof gefasst, einer in der Plattenbausiedlung.

Dieser Verdächtige wurde im Zusammenhang mit der Razzia in Chemnitz verhaftet. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Bernd MŠrz

Die Landsmänner des zur Fahndung ausgeschriebenen Syrers würden nun befragt. Rund um den Bahnhof wurden ebenfalls Sperren erlassen. Laut "Spiegel Online" untersuchte die Polizei einen Koffer, den die Verdächtigen bei sich getragen hatten, mit einem Sprengstoffroboter (siehe Bild unten).

Ein Sprengstoffroboter untersuchte diesen roten Koffer, den die Verdächtigen bei sich hatten. Foto: ASSOCIATED PRESS

Die Durchsuchung in der Wohnung habe den Verdacht bestätigt, "dass dort mit Sprengstoff hantiert wurde", sagte der Sprecher. Die Spurensicherung dauere noch an. Aufgrund der Menge an "hochbrisantem Sprengstoff", es ist die Rede von mehreren Hundert Gramm, wurden weitere Evakuierungen veranlasst. Der sichergestellte Sprengstoff wurde wenig später von Experten des Entschärfungsdienstes in der Nähe der Siedlung kontrolliert gesprengt.

Hier sehen Sie eine ausführliche Stellungnahme des Polizeisprechers zu den laufenden Ermittlungen:

Eine Warnung des Verfassungsschutzes führte zum Polizeieinsatz in Chemnitz. Foto: APA/dpa/Bernd März

Noch sei unklar, ob der Gesuchte als Flüchtling nach Deutschland gekommen sei. Beim Verfassungsschutz seien jedoch "Erkenntnisse" zu ihm vorgelegen. In dem Fritz- Heckert- Wohngebiet im Südwesten der Industriestadt Chemnitz wenige Kilometer östlich der Autobahn A72 leben viele Migranten.