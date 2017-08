Teenager will jüngster Gouverneur der USA werden

Ein 16- Jähriger will jüngster Gouverneur der US- Geschichte werden. "Eines meiner Hauptziele ist es, Kinder an die Politik heranzuführen", sagte der Schüler Jack Bergeson in der Late- Night- Show "Jimmy Kimmel Live". Der Teenager will bei der Wahl im Bundesstaat Kansas 2018 für die Demokratische Partei antreten.