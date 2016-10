Teenager schneidet Frau mit Motorsäge Kopf ab

In einem Einkaufszentrum in der weißrussischen Hauptstadt Minsk hat sich am Samstagabend eine schreckliche Bluttat ereignet. Wie in russischen Medien und auch auf Twitter Augenzeugen berichteten, lief ein junger Mann mit einer Motorsäge und einem Hammer bewaffnet herum und griff Passanten an. Eine Frau sei Augenzeugenberichten zufolge enthauptet, eine weitere Kundin schwer verletzt worden. Der Angreifer konnte wenig später von der Polizei verhaftet werden.