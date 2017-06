Taxifahrer verweigert Transvestit die Mitnahme

Ein Taxifahrer (48) hat in der Nacht auf Dienstag in Berlin einem Transvestiten (44) - offenbar aufgrund dessen sexueller Orientierung - die Mitnahme verweigert. Wütend über das Verhalten des Taxifahrers soll der Mann gegen die Tür des Wagens getreten haben, worauf der Lenker ihn an den Haaren gezogen und gewürgt haben soll.