Tanzwagen bei Karneval in Rio zusammengebrochen

Beim Karneval in Rio de Janeiro hat sich ein weiterer schwerer Unfall ereignet. Bei der vierten Parade der Sambaschulen brach in der Nacht auf Dienstag eine Tanz- Plattform auf einem Festwagen zusammen. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden elf Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. In der Nacht auf Montag waren 20 Menschen verletzt worden, als ein Festwagen zahlreiche Passanten erfasste.