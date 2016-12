Taliban- Geiseln: "Sind in Albtraum gefangen"

In zwei rund zweiminütigen Botschaften liest Coleman eine Stellungnahme vor, in der sie die US- und die kanadische Regierung um Hilfe bittet. Sie seien in einem "kafkaesken Albtraum" gefangen. Eine vierjährige Gefangenschaft sei zu lang und zeige Versagen auf jeder Seite. "Meine Kinder sehen ihre Mutter entehrt", so Coleman.

Im August hatten die Islamisten schon einmal eine Botschaft ihrer Gefangenen veröffentlicht. Damals hatte Coleman im Namen der Taliban einen Stopp der Hinrichtungen von Taliban in afghanischer Gefangenschaft gefordert. Sonst würden sie getötet.

Ein Kämpfer der Taliban Foto: AP

Familie der Entführten erleichtert, sie leben zu sehen

Die Familie von Caitlin Coleman zeigte sich gegenüber ABC News im ersten Moment erleichtert, ihre Tochter und ihre Enkelkinder lebend zu sehen. Aber: "Es werden wieder einmal traurige Weihnachten für uns."

Caitlin hatte immer den Christbaum geschmückt. Seit sie entführt wurde, hat die Familie keinen Baum aufgestellt. "Ich appelliere an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, etwas zu unternehmen", so Vater Jim Coleman. Und Mutter Lyn fügte hinzu: "Ich hoffe auf ein Weihnachtswunder."