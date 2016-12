Syrien: Waffenruhe mit vielen Fragezeichen beginnt

Dennoch bezeichnete etwa der Sprecher von US- Außenminister John Kerry die Waffenruhe als "positive Entwicklung". "Wir hoffen, dass sie von allen Beteiligten vollständig umgesetzt und respektiert wird", so Kerry- Sprecher Mark Toner am Donnerstag. "Jede Bemühung, die die Gewalt unterbindet, Leben rettet und die Bedingungen für erneute und produktive politische Verhandlungen schafft, wäre willkommen." An den jüngsten Gesprächen waren die USA nicht beteiligt, Außenminister Kerry hatte den Dialog mit Russland über eine Feuerpause im Oktober abgebrochen. Er beschuldigte Russland, sich nicht an die Verpflichtungen gehalten zu haben.

Die US-Diplomatie wurde von Russland und der Türkei ausgebremst (Bild: Außenminister Kerry). Foto: AP

Auch die UNO begrüßte die Einigung auf eine landesweite Waffenruhe. Eine umfassende Einstellung aller Feindseligkeiten sei der Rahmen für alle weiteren Bemühungen, sagte ein Sprecher von UN- Sonderbotschafter Staffan de Mistura. Es sei zu hoffen, dass die Vereinbarung das Leben von Zivilisten nun schone, die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfsgütern erleichtere und eine gute Grundlage für kommende Gespräche sei.

Regime: "Wirkliche Gelegenheit für politische Lösung"

Die syrische Führung nannte den angekündigten Waffenstillstand eine "wirkliche Gelegenheit für eine politische Lösung" des bewaffneten Konflikts. Außenminister Walid Muallem sagte am Donnerstag im syrischen Fernsehen, mit der Waffenruhe ergebe sich eine Chance, das Blutvergießen zu beenden.

Syriens Außenminister Muallem unter einem Bild seines "Chefs", Präsident Assad Foto: APA/AFP/LOUAI BESHARA

Die Einigung gilt freilich nicht für radikale Aufständische im Bürgerkriegsland. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan, dessen Verhandler maßgeblich am Zustandekommen des Deals beteiligt waren, bekräftigte kurz vor dem geplanten Inkrafttreten erneut ausdrücklich, dass "Terrorgruppen" von der Waffenruhe ausgenommen seien. Dazu zählen dschihadistische Milizen wie der IS und die Kämpfer der ehemaligen Al- Nusra- Front, die jetzt Jabhat Fatah al- Sham heißt und weiterhin dem Terrornetzwerk Al- Kaida nahesteht.

Russland: Wer Deal nicht einhält, wird bekämpft

Aus russischer Sicht sollte es nicht schwerfallen, moderate von radikalen Kräften zu unterscheiden: Große Teile Syriens seien unter Kontrolle von sieben Gruppen der gemäßigten Opposition, sagte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Wer sich der Vereinbarung nicht anschließe, werde als Terrorgruppe bekämpft.