"Syrien- Regierung und IS setzten Chemiewaffen ein"

Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen ist zu dem Schluss gekommen, dass die syrische Regierung und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in den vergangenen zwei Jahren Chemiewaffen eingesetzt haben. Der Kommissionsbericht zeige "klar, dass das syrische Regime und der IS Chemiewaffenangriffe in Syrien" in den Jahren 2014 und 2015 verübt hätten, erklärte am Mittwoch Frankreichs stellvertretender UN- Botschafter Alexis Lamek in New York.