Syrien: IS- Schergen enthaupteten Dutzende Menschen

Die IS- Gräueltaten sollen sich in der Provinz Deir ez- Zor ereignet haben. Es blieb zunächst unklar, wer die Getöteten waren und warum sie getötet wurden. Der IS bringt immer wieder Gruppen von Menschen um. Oft deshalb, weil sie angeblich mit feindlichen Organisationen wie der syrischen Armee zusammenarbeiten oder anderen religiösen Gruppen angehören, die die Extremisten als ungläubig oder abtrünnig betrachten.

Trump gibt Assad Schuld an Giftgasangriff

Unterdessen ist die Situation in Syrien auch auf diplomatischer Ebene angespannt. US- Präsident Donald Trump gab der syrischen Assad- Regierung die Schuld für den mutmaßlichen Giftgasangriff und verurteilte den Vorfall erneut scharf. Es sei eine furchtbare Tat gegen "unschuldige Menschen", die nicht toleriert werden könne, sagte Trump am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem jordanischen König Abdullah II.

Donald Trump Foto: Associated Press

Die US- Regierung stehe an der Seite ihrer Verbündeten, um diese "furchtbare Attacke" zu verurteilen, fügte Trump hinzu. Trump warf der syrischen Regierung vor, eine Grenze überschritten zu haben. Seine Einstellung zu Präsident Assad habe sich verändert, sagte er am Mittwoch. Trump ließ aber offen, ob das Konsequenzen haben wird. Er sagte lediglich, es sei Teil seiner Politik, militärische Schritte im Vorfeld nicht zu verraten.

USA drohen einseitige Aktion nach Gasattacke

Die UN- Botschafterin der USA, Nikki Haley drohte mit einseitigen Aktionen seitens der USA, sollte sich der UN- Sicherheitsrat nicht auf eine gemeinsame Reaktion verständigen. "Wenn die Vereinten Nationen fortlaufend ihre Pflicht zum kollektiven Handeln verletzen, dann sind wir gezwungen, unsere eigenen Maßnahmen zu ergreifen", sagte Haley am Dienstag in New York. Zuvor hatte Russland seine Ablehnung einer auch von den USA eingebrachten Resolution bekundet. Unklar blieb, ob Haley ein militärisches Eingreifen in Syrien, etwa gegen Präsident Assad, eigene Sanktionen oder andere Maßnahmen meinte.

Foto: AFP, AP

Foto: AFP

Bei dem Angriff auf die von Rebellen kontrollierte Kleinstadt Khan Sheikhoun in der nordwestlichen Provinz Idlib waren nach Angaben von Aktivisten am Dienstag mindestens 72 Menschen getötet worden, mehr als 100 weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigten sie typische Symptome, die bei Kontakt mit sogenannten Nervenkampfstoffen auftreten.